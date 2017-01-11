Сказочные эксперименты театра кукол

Необычное для торгового центра пространство – сценическая площадка и выставка кукол начали свою работу

В торгово-развлекательном центре «М5 МОЛЛ» состоялось торжественное открытие постоянно действующей интерактивной выставки «Волшебный мир сказок» Рязанского театра кукол.

Событие можно смело отнести к необычному эксперименту – мини-театр в торговом центре, да еще на постоянной основе! Но наш театр кукол привык удивлять, а мы не устаем удивляться их искрометным задумкам, уникальным спектаклям, грандиозным фестивалям и вообще их неуемной творческой энергии.

Театральное пространство представляет собой постоянную экспозицию настоящих кукол, которые многие годы играли в спектаклях театра, ездили на гастроли с артистами, но сегодня их в репертуаре уже нет, а послужить добрую службу в качестве экспонатов, поучаствовать в мастер-классах, представлениях и экскурсиях на новой площадке они еще могут. Здесь же расположена небольшая сцена, есть место для гримерных – все по-настоящему. Автор дизайн-проекта – давний друг театра художник-дизайнер Владимир Костарнов. Он не только работает над спектаклями театра, но и является автором дизайн-проекта нового театрального интерьера – восхитительного и волшебного.

Открытие выставки постоянного представительства кукольного театра в ТРЦ «М5МОЛЛ» прошло торжественно, но как-то по-домашнему уютно и комфортно: не было шума и толчеи, слышно было каждое слово выступающих. На открытии присутствовали директор театра кукол Константин Кириллов, художественный руководитель Валерий Шадский, актеры театра, представители торгового центра и зрители. Дед Мороз и Снегурочка развлекали гостей – проводили конкурсы, соревнования, дарили подарки, а в свободное время ходили по длинным коридорам центра, раздавая налево и направо новогодние поздравления и пожелания. Надо было видеть, как улыбались продавцы и посетители! А тем временем на территории мини-театра шло представление – кукольный Кот знакомился с юными зрителями и рассказывал о себе множество историй, например, о том, как он впервые повстречался с сосиской. Смеялись и дети, и взрослые!

Стоит сказать, что открытие кукольного пространства не первый подобный проект ТРЦ «М5МОЛЛ». Уже работают интерактивный полигон «Мир роботов», художественная галерея, проводятся соревнования на роллердроме и выступления музыкальных коллективов. Пожелаем новой интерактивной площадке Рязанского театра кукол творческих успехов и много зрителей, а ТРЦ «М5 МОЛЛ» – новых интересных начинаний.

Светлана Ардашева