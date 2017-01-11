Свой среди своих

Сегодня Ивану Егоровичу Балову исполнилось бы 90 лет

Герой Социалистического Труда, первый Почетный гражданин Рязанской области, обладатель многих правительственных наград, талантливый руководитель, Иван Егорович всю свою жизнь посвятил развитию сельскохозяйственного п­роизводства.

Более пятидесяти лет он был председателем колхоза имени Ленина в Старожиловском районе, достигнув по тем временам небывалых показателей. Практически все годы его председательства в этом хозяйстве получали самые высокие надои молока, привесы на откорме молодняка, зерновых и других культур. И это притом, что за плечами председателя было лишь семилетнее образование и бухгалтерская школа. Он был талантливым экономистом, наделенным природой крестьянской мудростью. Сегодня его бы назвали «штучным» управленцем, которому под силу инновационные решения в области сельского хозяйства. Главный секрет Балова был в том, что он любил землю, людей, на ней работающих. И всегда понимал, что высокие достижения в сельскохозяйственном производстве – это продовольственная безопасность страны.

Иван Егорович Балов в своей жизни пережил немало реформ, но всегда стремился к тому, чтобы люди в селе жили достойно. На центральной усадьбе колхоза имени Ленина в селе Гребнево построены для работников дома со всеми коммунальными удобствами, многие социальные объекты – Дом культуры, столовая, магазин, школа.

О Балове можно рассказывать до бесконечности. Человек со сложной судьбой и характером, он имел не только друзей, но и, разумеется, недругов. Главная же особенность в том, что он ничего не просил и не делал для себя. Все его дела и помыслы были направлены на улучшение хозяйства, благосостояния колхозников.

После выхода на пенсию Иван Егорович жил в своем Гребневе, в обычном многоквартирном доме со скромной обстановкой, получал пенсию по старости. Несмотря на высокий статус, не нажил Балов «ни палат каменных», ни яхт. Наверное, по сегодняшним меркам, среди «деловых» людей он мог бы слыть «белой вороной». Но для сельчан он был и остается своим.

Сегодня многие представители аграрного сообщества высказывают предложения об увековечивании памяти знаменитого крестьянина и предлагают учредить региональную награду – медаль имени И.Е. Балова, которой бы удостаивались отличившиеся труженики сельского хозяйства и ветераны агропромышленного комплекса. Это стало бы своего рода и увековечиванием памяти знатного нашего земляка, и достойной наградой тем, кто следует сегодня его примеру.

Анатолий Говоров