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10.01.2017
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№1 (5288) |
Третья полоса
Общество
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Неочевидная электродинамика

В Рязани обсудили актуальные вопросы антимонопольного законодательства

Общественно-консультативный совет при управлении федеральной антимонопольной службы по Рязанской области в конце минувшего года рассмотрел сразу несколько вопросов, которые напрямую касаются поддержки малого и среднего бизнеса не субсидиями, а силой закона.

В частности, подробно обсудили правила и стоимость подключения к электросетям новых абонентов. Мало кто знает, но сейчас действует норма закона, которая позволяет подключиться к сетям за очень небольшую плату, а именно за 55 рублей, если потребляемая мощность не превышает 15 киловатт. А для предприятий есть сразу два тарифа на подключение, причем один из них в десять раз дороже другого. Казалось бы – выбор очевиден, но не всегда энергетики предоставляют информацию о возможностях снижения цены подключения. По закону энергосбытовая компания должна моментально реагировать на любой запрос на подключение. Энергетики не имеют права отказывать в подключении, даже если надо электрифицировать объект в глухой местности, до которого придется тянуть десятки километров сетей. Отказаться может только сам потенциальный абонент, если цена будет слишком высока для него. Но при этом энергетики обязаны поставить его перед выбором, по какому тарифу за подключение следует платить. Этого требует закон. По одному методу расчетов в основу ставится стоимость работ по подключению, исходя из количества киловатт, которые требуются потребителю. Другой способ расчетов предполагает учет не только расстояния, на которое необходимо протянуть линию электропередач, в стоимость входит и установка сопутствующих материалов и оборудования. Тариф, рассчитанный от мощности, почти всегда гораздо меньше обременяет заказчиков подключения, чем тариф, связанный с протяженностью линий. Разница, как правило, составляет около десяти раз. Стандартной ситуацией стал выбор между двумя ценами для подключения юридических лиц: 300 000 рублей или 3 миллиона. Разумеется, выбор остается за первым вариантом.

Руководитель Рязанского УФАС России Юрий Гребнев особо отметил, что определяемая законодательством процедура свободного выбора между двумя ценами является гарантированной и очевидной. Но не все и не всегда происходит гладко. Бывают случаи, когда энергетики замалчивают перед не слишком юридически подкованными заказчиками саму возможность выбора, а иногда предоставляют в распоряжение только одну цену. Не то чтобы такие случаи были массовыми, но их систематичность привлекает антимонопольную службу давно, ведь такое поведение прямо нарушает антимонопольное законодательство. Приглашенные на совет представители энергосбытовых структур заверили собравшихся, что они от противоправных действий воздерживаются. При этом напомнили, что хоть они и предоставляют выбор, но закон прямо не требует от них раскрывать особенности двухтарифной схемы, а скорее обязывает предоставляют информацию по конкретному требованию. Заместитель начальника ГУ РЭК Рязанской области Юрий Оськин также просветил собравшихся, рассказав об особенностях оплаты подключения. По мнению энергетиков, адекватным является тариф, рассчитанный от километража сетей. Именно он отражает все объективные затраты, которые несет любая энергосбытовая компания при выполнении подключения. А альтернативный тариф «от мощности» является заниженным и приводит к убыткам, то есть к выпадающим доходам. Затем эти финансовые «дыры» приходится закрывать, в том числе повышением тарифов, если это становится возможным. Энергетики готовы оставить только один, справедливый, по их мнению, тариф – «от расстояния». С 1 октября 2017 года тариф будет изменен на единый: 100 рублей за подключение одного киловатта мощности, но при протягивании линии с пропускной способностью до 150 киловатт. Для больших нагрузок тарифы будут рассчитываться сложнее.

Юрий Гребнев напомнил представителям энергоснабжения, что закон есть закон, и его нужно исполнять. Кроме того, легко объясним и его смысл. Абсолютное большинство представителей малого и среднего бизнеса, ознакомившись с ценами подключения по высокому тарифу, просто не станут инвестировать средства в регион. Это приведет к оттоку денег и инвесторов, а также к ослаблению экономики региона в целом. Такой сценарий недопустим, а потому антимонопольщики будут по-прежнему стоять на защите интересов добропорядочного малого и среднего бизнеса с целью развития здоровой конкуренции на территории области.

Вторым вопросом, рассмотренным на заседании совета, стал порядок вынесения предупреждений юридическим лицам по признакам нарушения законодательства, который, в некоторых случаях, не предполагает штрафов. Такая практика направлена на сохранение малых и средних предприятий, поскольку не все они могут платить штрафы без таких последствий, как сокращение штата или даже закрытие предприятия. В частности, при выявлении определенных нарушений, если это было сделано впервые, государственные регулирующие органы могут ограничиться предупреждением, которое не влечет наказаний. Но повторное нарушение уже влетит предпринимателю «в копеечку».

Кроме этого, удалось подробно обсудить вопрос защиты от конкурентного выдавливания с рынка крупными сетевыми игроками малых торговых точек. Особенно остро этот вопрос стоит в отдаленных районах региона, где малый бизнес берет на себя особые социальные обязательства, в то время как филиалы национальных торговых сетей работают строго на прибыль и не учитывают пожелания местных властей о необходимости снабжения товарами отдаленных деревень. Региональный бизнес-омбутсмен Егор Бурцев пояснил, что такое положение дел – это иллюстрация того, как вхождение на рынок нового игрока на самом деле ограничивает конкуренцию. Но антимонопольное законодательство предусматривает и такое положение дел, а также дает рецепт его преодоления. По закону, если какая-либо торговая сеть в границах муниципального образования или городского округа занимает 25% рынка, то она далее не вправе расширять свою деятельность, к примеру, арендовать дополнительные торговые помещения. Это гарантирует возможность другим фирмам занять свою нишу и через конкуренцию способствовать снижению цен, повышению уровня сервиса. По результатам обсуждения совет посчитал необходимым провести оценку такого показателя, как «рыночная власть» торговых сетей в некоторых муниципальных районах Рязанской области с целью выявления и пресечения нарушений базовых принципов защиты конкуренции.

Статья опубликована в номере 1 (5288) от 10 января 2017 года
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