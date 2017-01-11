В поисках тепла

Областная общественно-политическая газета
16:51 МСК
Среда
11 января 2017 года
№2 (5289)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Юные футболисты Рязани успешно провели серию игр на турнире в Санкт-Петербурге Путешествия по Рязанской области станут удобнее Фестиваль районных артистов «Рязань провинциальная» может стать постоянным Сорок семей в Сасовском районе Рязанской области встретили Новый год и Рождество в новых квартирах В домах по одной из улиц Рязани отключили холодную воду За первую неделю 2017-го года рязанские водители совершили 7 тысяч нарушений правил дорожного движения Юная артистка из Рязанской области Алена Коротаева встретит Старый Новый год вместе с «Вивальди-оркестром»За сутки на дорогах Рязанской области произошло 55 ДТППолиция сообщила подробности вчерашнего ДТП в Рязанской области: у виновника автоаварии не было правРязанский спортсмен вышел в четверть финала международного турнира по теннису «Кубок Кремля» Житель Рязани дома выращивал коноплюЗа ночь с улиц Рязани вывезли 2 354 кубометра снегаОт мошеннических действий жительницы Рязани пострадало более 60 человек из разных уголков страны В Рязанской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников В новогодние праздники рязанские театры собрали адресную помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении В последний день января изменятся правила парковки на Московском шоссе в РязаниВ Рязанской области усилят контроль за соблюдением установленных сроков ввода в эксплуатацию туристических объектов Жителя Рязанской области за убийство отправили под судВолейболистки спортшколы «Единство» выиграли Кубок Рязанской области Возобновлено движение транспорта по одной из улиц Рязани В Рязанской области открылась автомобильная ледовая переправаРязанских аграриев коснутся позитивные изменения: пересмотрены правила предоставления субсидий на возмещение капитальных затратНа улице Новоселов в Рязани оборудована площадка для коммерческих автобусовВ Рязани задержали подозреваемую в кражахПолицейские в Рязани пресекли деятельность наркопритона
Главная страница / Новости Рязани и области
10.01.2017
Просмотров: 137
№1 (5288) |
Третья полоса
Общество
Версия для печати

В поисках тепла

Серые журавли из Мещеры зимуют на берегах священной реки Иордан
В поисках тепла

В январе минувшего года для совместной работы по изучению серого журавля в рамках международного сотрудничества с Иерусалимским университетом меня пригласили в Израиль. Здесь совместно с израильскими коллегами на территории Национального парка Хула на берегу священной реки Иордан удалось поймать и пометить современными GPS-трекерами с GSM – передатчиками самку серого журавля и двух ее птенцов.

Современные технологии дали бесценную возможность подробно проследить пути весенней и осенней миграции членов этой семьи. До отлета с места зимовки птицы держалась вместе. Но весеннюю миграцию начали в разное время и несколько разными маршрутами. Все они летели через Турцию, над Черным морем, Украиной, затем попадали в Россию. Птенцы не спешили сразу на места гнездований. Некоторое время «путешествовали» по территории европейской части страны.

Один, прилетев во Владимирскую область, перемещался между соседними областями, в том числе по Рязанской. Второй – активно путешествовал по центру европейской части России, посетив Мордовию, Ростовскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ивановскую, Костромскую, Рязанскую области. В итоге лето «недоросли» провели в разных местах: один – во Владимирской области, в С­обинском районе, второй – на юге Рязанской, в Ухоловском районе. Птенцы держались в группах таких же, как они, неполовозрелых птиц из 5-20 особей. Когда наступила осень, птенцы устремились к местам осенних скоплений журавлей. Первый – в районе п. Тума в Рязанской области, второй – в районе г. Муром Владимирской области… От первого птенца сигналы прекратили идти осенью в р­айоне п. Тума, полагаем, что батареи на передатчике использовали свой ресурс. От второго птенца сигналы сначала прекратили идти из района г. Муром. Но потом передатчик заработал в районе Крыма и сейчас отлично работает из Израиля. Прошедшая пасмурная осень не позволяла передатчикам хорошо подзаряжаться от солнца. 30 октября он был отмечен по пути на зимовку на территории Турции. В данном случае птенец решился на перелет Черного моря днем, вылетев из Джанкоя 28 октября в 8 утра, и был зафиксирован в Турции в 19 часов вечера.

Что касается родителей, то взрослые птицы весной почти по прямой прилетели в Национальный парк Мещерский во Владимирской области и загнездились снова. Используя данные слежения, мы вместе с орнитологом Мещерского национального парка Юрием Быковым выехали на место гнездования пары, где по координатам быстро нашли гнездо. Гнездование прошло успешно. Осенью журавли с вновь родившимся птенцом вылетели на поля в район Великих озер на границе Рязанской, Московской и Владимирской областей. 25 сентября вся семья начала осеннюю миграцию на юг. В течение одного дня они достигли побережья Азовского моря. Оттуда птицы вылетели в Крым, где немного задержались. В ночь на 17 октября перелетели Черное море, потратив на перелет около 10 часов, и в 7 утра по московскому времени приземлились около турецкого города Зонгулдак. В дальнейшем эта семья журавлей пролетела почти всю Турцию, а потом вдоль побережья Средиземного моря и вернулась на зимовку в заповедник Хула у реки Иордан, где птицы и были помечены ранее.

Датчики зафиксировали прилет в Израиль взрослого птенца, но зимует он в другом месте.

Весной и осенью этого года в рамках того же проекта сотрудники Окского заповедника и Иерусалимского университета пометили еще 13 серых журавлей в Окском заповеднике, на полях Касимовского и Спасского районов. На данный момент почти все помеченные журавли достигли мест зимовок в Турции, Израиле и Эфиопии. Но это уже другая очень интересная история.

Современные радиопередатчики работают от солнечных батарей и позволяют фиксировать до двух точек в минуту, передавая данные не только о нахождении конкретной птицы в данное время, но и среднюю скорость и высоту полета. Специалистам предстоит большая работа по анализу полученных данных и выявлению закономерностей в путях журавлиной миграции.

Юрий Маркин,
директор Окского заповедника,
кандидат биологических наук

Статья опубликована в номере 1 (5288) от 10 января 2017 года
Неочевидная электродинамика
В Рязани обсудили актуальные вопросы антимонопольного законодательства
Михаил Скрипников
Что год пришедший нам готовит?
Галина Зайцева
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
На кортах – юные
В Рязани во второй раз проходит международный турнир по теннису «Кубок Кремля»
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Школа милосердия
Участники предстоящего «Звездного похода» прошли обучение
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Популярная техника
Интерактивный полигон «Мир роботов» посетили более 18 тысяч жителей области
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Все работы хороши, выбирай на вкус!
Какие кадры нужны агропромышленному комплексу
Общество
Активная позиция и новые идеи
Молодые парламентарии региона подвели итоги работы за год
Общество
Общественники обращают внимание
Активисты ОНФ направили губернатору предложения по итогам региональной конференции
Общество
Каникулы с пользой и радостью
В Касимове завершилась череда новогодних представлений
Собственная информация
Общество
Широкий ассортимент
Подведены итоги предновогодних ярмарок
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Детфонд пришлет добровольцев
Государство намерено оказывать помощь некоммерческим организациям социальной направленности
Татьяна Банникова
Общество
Выбрасывай, разделяя
Отсортированный мусор проще отправить на переработку
Персона
Свой среди своих
Сегодня Ивану Егоровичу Балову исполнилось бы 90 лет
Культура
Новогодние превращения на музыкальных виражах
Рязанская областная филармония подарила горожанам незабываемые часы музыкальных удовольствий
Общество
Сказочные эксперименты театра кукол
Необычное для торгового центра пространство – сценическая площадка и выставка кукол начали свою работу
№ 2 (5289) от
11 января 2017
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Земляки помнят своего председателя
В селе Гребнево Старожиловского района состоялся митинг, посвященный памяти Ивана Егоровича Балова.
Вернуть долги природе
Год экологии станет новым этапом в решении накопившихся проблем
Рязанским достопримечательностям – поддержку и развитие
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по развитию сферы туризма в регионе
Сани – летом, телегу – зимой
Рязанские аграрии готовятся к весенним полевым работам
Научный потенциал
Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
Деньги – по графику
13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
От Армении до Японии
Институт иностранных языков РГУ расширяет палитру сотрудничества
Кто займет кресло руководителя?
Минобрнауки России утвердило трех кандидатов на должность ректора Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина
Дед Мороз в гостях у ТОСов
Завершилась череда новогодних праздников в рязанских дворах
Домашняя обстановка
Благотворители создали уютную атмосферу для детей
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru