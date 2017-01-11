В поисках тепла

Серые журавли из Мещеры зимуют на берегах священной реки Иордан

В январе минувшего года для совместной работы по изучению серого журавля в рамках международного сотрудничества с Иерусалимским университетом меня пригласили в Израиль. Здесь совместно с израильскими коллегами на территории Национального парка Хула на берегу священной реки Иордан удалось поймать и пометить современными GPS-трекерами с GSM – передатчиками самку серого журавля и двух ее птенцов.

Современные технологии дали бесценную возможность подробно проследить пути весенней и осенней миграции членов этой семьи. До отлета с места зимовки птицы держалась вместе. Но весеннюю миграцию начали в разное время и несколько разными маршрутами. Все они летели через Турцию, над Черным морем, Украиной, затем попадали в Россию. Птенцы не спешили сразу на места гнездований. Некоторое время «путешествовали» по территории европейской части страны.

Один, прилетев во Владимирскую область, перемещался между соседними областями, в том числе по Рязанской. Второй – активно путешествовал по центру европейской части России, посетив Мордовию, Ростовскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ивановскую, Костромскую, Рязанскую области. В итоге лето «недоросли» провели в разных местах: один – во Владимирской области, в С­обинском районе, второй – на юге Рязанской, в Ухоловском районе. Птенцы держались в группах таких же, как они, неполовозрелых птиц из 5-20 особей. Когда наступила осень, птенцы устремились к местам осенних скоплений журавлей. Первый – в районе п. Тума в Рязанской области, второй – в районе г. Муром Владимирской области… От первого птенца сигналы прекратили идти осенью в р­айоне п. Тума, полагаем, что батареи на передатчике использовали свой ресурс. От второго птенца сигналы сначала прекратили идти из района г. Муром. Но потом передатчик заработал в районе Крыма и сейчас отлично работает из Израиля. Прошедшая пасмурная осень не позволяла передатчикам хорошо подзаряжаться от солнца. 30 октября он был отмечен по пути на зимовку на территории Турции. В данном случае птенец решился на перелет Черного моря днем, вылетев из Джанкоя 28 октября в 8 утра, и был зафиксирован в Турции в 19 часов вечера.

Что касается родителей, то взрослые птицы весной почти по прямой прилетели в Национальный парк Мещерский во Владимирской области и загнездились снова. Используя данные слежения, мы вместе с орнитологом Мещерского национального парка Юрием Быковым выехали на место гнездования пары, где по координатам быстро нашли гнездо. Гнездование прошло успешно. Осенью журавли с вновь родившимся птенцом вылетели на поля в район Великих озер на границе Рязанской, Московской и Владимирской областей. 25 сентября вся семья начала осеннюю миграцию на юг. В течение одного дня они достигли побережья Азовского моря. Оттуда птицы вылетели в Крым, где немного задержались. В ночь на 17 октября перелетели Черное море, потратив на перелет около 10 часов, и в 7 утра по московскому времени приземлились около турецкого города Зонгулдак. В дальнейшем эта семья журавлей пролетела почти всю Турцию, а потом вдоль побережья Средиземного моря и вернулась на зимовку в заповедник Хула у реки Иордан, где птицы и были помечены ранее.

Датчики зафиксировали прилет в Израиль взрослого птенца, но зимует он в другом месте.

Весной и осенью этого года в рамках того же проекта сотрудники Окского заповедника и Иерусалимского университета пометили еще 13 серых журавлей в Окском заповеднике, на полях Касимовского и Спасского районов. На данный момент почти все помеченные журавли достигли мест зимовок в Турции, Израиле и Эфиопии. Но это уже другая очень интересная история.

Современные радиопередатчики работают от солнечных батарей и позволяют фиксировать до двух точек в минуту, передавая данные не только о нахождении конкретной птицы в данное время, но и среднюю скорость и высоту полета. Специалистам предстоит большая работа по анализу полученных данных и выявлению закономерностей в путях журавлиной миграции.

Юрий Маркин,

директор Окского заповедника,

кандидат биологических наук