Областная общественно-политическая газета
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11 января 2017 года
№2 (5289)
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10.01.2017
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№1 (5288) |
Третья полоса
Авторская колонка
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Что год пришедший нам готовит?

Что год пришедший нам готовит?

Какое это все-таки особое действо – замена старого, закончившего свою службу календаря на новый, года наступившего.

В прежнем остались даты, события. Их было много. Разных: торжественных, радостных, печальных. Одни из них станут историей, другие останутся в чьей-то памяти, а какие-то просто уйдут в небытие…

Год 2016-й выдался непростым. В условиях нарастания напряженности на мировой арене, волны терактов, военных конфликтов в государствах – больших и малых – шел процесс переосмысления ценностей и ориентиров. Итоги выборов, прошедших в США и ряде стран Старого Света, – тому свидетельство. Так называемые либеральные ценности становятся все менее привлекательными даже для тех избирателей, которые им были привержены на протяжении ряда лет. Здоровый прагматизм, рационализм, реализм в оценке того, что происходит в мире и в пределах собственной страны, национальные интересы, сохранение традиционных ценностей – вот что сегодня в цене у избирателя. И потому понятны итоги голосования в США и Франции, Болгарии и Молдове. Можно, конечно, какое-то время потратить на поиски «источника вражеских хакерских атак», но после все равно неминуем серьезный анализ собственной внутренней и внешней политики (конечно, если к тому будет воля и интерес).

Год наступивший не обещает быть простым, несмотря на предложенный оракулами математический подход к его оценке, по которому 2017-й – год не сложный. Дай то Бог, конечно. Но происходящие уже в первые его дни события, увы, не снижают напряженности и не дают расслабляться. НАТО продолжает наращивать вооруженные силы на границах с Россией, пополняя новой техникой европейскую группировку, расположенную в странах Балтии и Польше. А проведенные опросы свидетельствуют: и в США, и в ряде европейских стран население не исключает возможности третьей мировой войны. Уже первая неделя принесла известия о новых террористических актах и их жертвах. Экономисты подсчитывают убытки от антироссийских санкций, а политики обговаривают сроки их продления. Тем не менее, время работает на тех, кто работает. Последние годы показали, что работать мы умеем. Но важно, чтобы умение это было по достоинству оценено и поддержано государством. Тогда можно будет доказать и себе, и миру, что не нефтью и газом едиными жива российская экономика. Хотя, конечно, далеко не все так просто. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в своем первом интервью «Коммерсанту» обозначил основные проблемы отечественной экономики. И в числе главных ограничений экономического роста он назвал бедность. Преодоление бедности и борьба с теневой экономикой, по его мнению, должны выйти сегодня на первый план. В числе значимых задач, которые, по определению нового главы Минэкономики, требуют решений, уменьшение издержек для бизнеса, тарифы естественных монополий.

Перед новым годом в Госдуму был внесен законопроект, по которому предлагается лишать депутатских мандатов членов региональных парламентов, не исполняющих свои обязанности в полной мере. С такой инициативой выступили парламентарии Орловской области. Пока сложно говорить о перспективах такого законопроекта, да и не совсем понятно, почему только к региональным парламентам столь повышенное внимание? Но сама идея, думается, заслуживает внимания. Насколько рационально используется время на каждом рабочем месте? Чем измеряется эффективность труда депутата, чиновника любого ранга? А эффективность, скажем, работы врача или учителя? Количеством принятых больных или же числом здоровых людей на участке? Количеством только успешных учеников или отсутствием так называемых «условно средненьких»?

Было время, когда, став генсеком, Ю.В. Андропов попытался ввести жесткий учет рабочего времени: от и до, ни минутой меньше. Народный контроль строго следил за тем, не отлучился ли кто в рабочие часы в парикмахерскую или магазин. Но это не привело к качественному изменению эффективности производства. С тех пор больше тридцати лет минуло, а вопрос по-прежнему остается насущным. Вводя новые профессиональные стандарты, может, самое время посмотреть и на эту сторону вопроса, а не только на технические параметры требований к работнику?

Жизнь ставит перед нами ежедневно десятки насущных вопросов. Мы готовы обсуждать их на страницах «Рязанских ведомостей» вместе с вами, наши уважаемые читатели. Уверены: вместе нам будет проще найти ответы. И в наступившем году, и в будущем.

Статья опубликована в номере 1 (5288) от 10 января 2017 года
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