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10.01.2017
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№1 (5288) |
Вторая полоса
Общество
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Популярная техника

Интерактивный полигон «Мир роботов» посетили более 18 тысяч жителей области

Об этом сообщает министерство образования области. Интерактивный полигон «Мир роботов» стал одним из наиболее востребованных у детей в дни новогодних каникул. В его рамках работают 13 площадок, где посетителям предлагается освоить навыки управления различными видами техники, в том числе гоночным автомобилем и квадроптером, попробовать сыграть в футбол с помощью робота, нарисовать 3D-ручкой, посмотреть на музыкальную молнию в комнате «Тесла» и много других интересных занятий и развлечений.

Организатором интерактивного полигона выступил клуб инженерного творчества «Робошкола». По словам начальника управления социализации и государственной поддержки детства министерства образования региона Надежды Куликовой, проект «Мир роботов» дает возможность не только интересно провести время детям, но и многому научиться. На полигоне создана благоприятная среда для тех, кто увлекается инженерным творчеством и нацелен на развитие своих умений и навыков. Робототехника как одно из направлений научно-технического творчества молодежи приобретает все большую популярность в регионе. В учреждениях дополнительного образования активно развиваются профильные объединения, что способствует ранней профориентации школьников и получению востребованных специальностей на региональном рынке труда. Интерактивный полигон «Мир роботов» будет работать еще как минимум 4 месяца.

В Рязанской области в настоящее время ведется активная работа по созданию регионального детского технопарка «Кванториум «Дружба». Разработана и утверждена концепция проекта, а также план мероприятий по его реализации на 2017-2019 годы. Определены научно-промышленные предприятия, исследовательские организации и вузы, в тесном сотрудничестве с которыми будет реализовываться этот проект. Планируется, что в детском технопарке будут заниматься не менее 800 детей от 7 до 18 лет по образовательным программам в пяти направлениях: робототехника и программирование, информатика и информационная безопасность, промышленный дизайн, проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов, материаловедение и нанотехнологии. В перспективе количество программ будет увеличено.

Статья опубликована в номере 1 (5288) от 10 января 2017 года
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