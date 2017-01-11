Все работы хороши, выбирай на вкус!

Какие кадры нужны агропромышленному комплексу

На сайте областного министерства сельского хозяйства и продовольствия обновлена база вакансий в агропромышленном комплексе региона. По состоянию на 1 января 2017 года, на сельхозпредприятиях имеется около 600 рабочих мест.

В базе вакансий указаны не только требования к кандидатам и размер заработной платы, но и наличие жилья, детского сада, школы, газифицировано ли село и так далее. В настоящее время 43 предприятия АПК Рязанской области имеют возможность обеспечить жильем специалистов с высшим и средним специальным образованием, а также 23 сельскохозяйственных предприятия региона готовы предоставить жилье для рабочих востребованных профессий.

Вакансии для специалистов, в том числе со средним специальным образованием, размещены в разделах: инженерная служба (59 вакансий), ветеринарная служба (34 вакансии), зоотехническая служба (30 вакансий), агрономическая служба (42 вакансии). Также требуются технологи, бухгалтеры, экономисты и специалисты кадровой службы.

Большинство вакансий приходится на рабочие профессии: механизаторы (87), водители (50), трактористы (45), мастера машинного доения (72), животноводы (101), пастухи (4) и другие рабочие должности (73). Данные в базе вакансий обновляются ежеквартально.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru