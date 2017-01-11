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10.01.2017
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№1 (5288) |
Вторая полоса
Общество
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Активная позиция и новые идеи

Молодые парламентарии региона подвели итоги работы за год

Итоговое в 2016 году заседание молодежного парламента при Рязанской областной Думе состоялось в стенах регионального парламента.

В работе заседания приняли участие депутаты областной Думы Алексей Просянников и Сергей Лукьянов, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Елена Сидорова, доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права, международного и европейского права Академии права и управления ФСИН России Сергей Воробьев.

Павел Симаков поздравил членов молодежного парламента с успешной работой в 2016 году, а также поделился планами на наступающий год, определив основные направления работы в сфере молодежной политики.

Особый интерес молодых парламентариев вызвало выступление депутата областной Думы Сергея Лукьянова, в первую очередь – тема сирийской кампании и геополитики.

На заседании были рассмотрены работы участников областного конкурса «Юный законо­творец». Студенты Рязанского государственного радиотехнического университета, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, Академии права и управления ФСИН России, Московского университета им. С.Ю. Витте представили экспертному жюри свои законодательные инициативы, большинство из которых получили высокую оценку.

В завершение ко всем присутствующим обратился депутат регионального заксобрания Алексей Просянников.

– Активная гражданская позиция и желание делать наш регион лучше являются залогом вашей успешной работы. Молодежь не должна оставаться в стороне от общественно-политических процессов, именно от вас зависит, какой будет наша страна в будущем, – отметил он и вручил молодым законодателям от имени председателя областной Думы Аркадия Фомина благодарственные письма.

По материалам пресс‑службы Рязанской областной Думы

Статья опубликована в номере 1 (5288) от 10 января 2017 года
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