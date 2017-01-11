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10.01.2017
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№1 (5288) |
Вторая полоса
Общество
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Общественники обращают внимание

Активисты ОНФ направили губернатору предложения по итогам региональной конференции

Этот документ содержит предложения общественников по решению наиболее актуальных проблем региона и улучшению качества жизни граждан.

В 2016 году активисты и эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта изучали ход исполнения в Рязанской области «майских указов» Президента России. Часть указанных активистами ОНФ проблем решалась властями в текущем режиме. Ряд вопросов, по мнению общественников, требует особого внимания со стороны губернатора и правительства Рязанской области.

Так, по мнению активистов региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», правительству области необходимо уделить внимание созданию рабочих мест для инвалидов, поддержать те предприятия, на которых работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, общественники призывают власти региона уделять больше внимания информированию многодетных семей о дополнительных мерах их социальной поддержки, в частности, обеспечении санаторно-курортным лечением. Затронут общественниками и вопрос обеспечения льготных слоев населения лекарственными средствами, информация о которых должна быть в каждой аптеке, а также в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах. Активисты ОНФ предложили властям региона учитывать мнение жителей в вопросах оптимизации медицинских учреждений, привлекая граждан к участию в обсуждении подобных решений.

Активисты региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» выдвинули предложения по совершенствованию работы регионального оператора капитального ремонта многоквартирных жилых домов Рязанской области и по участию граждан в обсуждении проектов концессионных соглашений по передаче в частное управление предприятий, оказывающих коммунальные услуги. Представители Народного фронта не обошли вниманием и состояние дорог области, по которым ходят школьные автобусы, предложив провести мониторинг дорог и составить план их поэтапного ремонта. Также необходимо дать возможность гражданам осуществлять общественный контроль за проведением ремонтных работ на автомобильных дорогах региона путем создания единого информационного портала, считают общественники.

По обращениям граждан, обеспокоенных незаконной продажей алкоголя в ночное и вечернее время, а также в неположенных местах, были сформулированы предложения создания эффективного механизма воздействия на недобросовестных продавцов.

По мнению экспертов региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», в области необходимо провести комплекс мероприятий по популяризации образа «человека труда», уделив внимание переоборудованию учебных классов средних специальных учебных заведений. Также важным аспектом сохранения культурного наследия региона является вопрос сохранения бывших дворянских усадеб и других разрушающихся культурных объектов на территории области, которые необходимо не только реставрировать, но и популяризовать, привлекая к их посещению туристов, отметили активисты ОНФ.

Региональная группа общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса предложила властям региона комплекс мер по созданию вокруг Рязани зоны лесопарковых «зеленых поясов», а также устранению несанкционированных свалок.

«Общественные предложения содержат в себе комплекс конкретных мер, которые можно осуществить без привлечения большого количества бюджетных средств. Они просты для реализации и требуют лишь эффективной работы региональных властей, – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Красов. – Поэтому мы надеемся, что общественные инициативы будут не только услышаны, но и реализованы в 2017 году».

По материалам регионального отделения Общероссийского народного фронта

Статья опубликована в номере 1 (5288) от 10 января 2017 года
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