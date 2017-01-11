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10.01.2017
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№1 (5288) |
Вторая полоса
Общество
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Каникулы с пользой и радостью

В Касимове завершилась череда новогодних представлений
Каникулы с пользой и радостью

А началась она еще в конце декабря и продолжалась все праздничные дни. Во Дворце культуры состоялось новогоднее музыкальное представление «Волшебство под Новый год». Маленькие зрители познакомились с известными сказочными героями, вместе с девочкой Машей и волшебной книгой отгадывали загадки и помогали спасать Новый Год. По традиции был проведен конкурс-маскарад. Дети в самых необычных и красивых костюмах были награждены подарками, а после представления вместе с актерами театров ребята водили хоровод. В этом году в фойе Дворца культуры были оформлены две фотозоны: новогодняя и фотозона в стиле 80-х, где каждый желающий мог сделать фотографию на память.

3 и 4 января в Центре культурного развития состоялось новогоднее театрализованное представление для детей с играми и конкурсами. Ребята разукрашивали новогодний колпак, плели косички и отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и водили хоровод. Даже самые маленькие весело провели время.

6 января на площади Ленина прошла детская новогодняя елка. Актеры театра­-студии «Люди и куклы» подготовили для детей театрализованное представление с играми и конкурсами. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, Снеговиком и Снежной Королевой ребята водили хороводы, танцевали, играли в веселые игры и катались на горках.

А 8 января хореографические и вокальные коллективы Дворца культуры поздравили жителей и гостей города Касимова с Рождеством Христовым. Для них состоялся праздничный концерт «Рождественские встречи».

В эти праздничные дни не давали скучать жителям и гостям города сотрудники историко-культурного музея-заповедника. Экскурсии в музее посетили более полутора тысяч человек. Традиционными стали и мастер-классы от касимовских мастериц. Особенно популярным стало занятие по ткачеству.

Статья опубликована в номере 1 (5288) от 10 января 2017 года
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