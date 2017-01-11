Областная общественно-политическая газета
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11 января 2017 года
№2 (5289)
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10.01.2017
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№1 (5288) |
Вторая полоса
Общество
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Широкий ассортимент

Подведены итоги предновогодних ярмарок

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области сообщает об итогах проведения в регионе предпраздничных ярмарок выходного дня.

Предновогодние ярмарки, организованные министерством экономического развития и торговли Рязанской области и региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия, проходили в Рязани с 27 по 30 декабря. В ходе их проведения торговлю на 3019 местах осуществляли около 200 товаропроизводителей. На ярмарках был представлен широкий ассортимент продуктов. В общей сложности реализовано более 17 т мяса, 160 тыс. куриных яиц, 24 т молока и молочной продукции, 5 т колбасных изделий, 8,6 т живой рыбы, 18 т картофеля, более 8 т овощей, 17 т яблок, 12 т хлебобулочных изделий и почти тонна меда.

В 2017 году ярмарки выходного дня продолжают свою работу в областном центре на пяти традиционных площадках: на Театральной площади, возле ЦНТИ, кинотеатра «Октябрь», ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый».

Статья опубликована в номере 1 (5288) от 10 января 2017 года
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