Детфонд пришлет добровольцев

Государство намерено оказывать помощь некоммерческим организациям социальной направленности

В этом году исполняется 30 лет Советскому (ставшему впоследствии Российским) детскому фонду – первой в нашей стране общественной благотворительной организации. Рязанская область одной из первых включилась в благотворительную работу, именно здесь, в Сасовском районе, возникла в 90-х годах Демушкинская экспериментальная школа-комплекс, которая показала, каким благом для ребенка-сироты может быть приемная семья.

На счету Рязанского областного отделения детфонда было и есть немало других добрых, отвечающих вызовам времени дел: будь то оперативно оказанная помощь украинским беженцам или содействие в получении жилья тем детям-сиротам, которые со временем утратили этот статус.

В последнее время большое значение стало придаваться деятельности тех групп некоммерческих организаций (а Дет­ский фонд относится к ним), которые имеют социальную направленность. Как считает руководство страны, в тяжелое кризисное время надо поддержать именно этот некоммерческий сектор, открыв ему доступ к финансовым ресурсам, которые выделяются государством на социальные цели. Правительство России утвердило список общественно полезных услуг и критерий качества их оказания организациями, вошедшими в реестр соответсвующих некоммерческих организаций.

Какова стратегия и тактика участия НКО в оказании социальных услуг населению, как попасть в реестр, найти заказ, выиграть конкурс на лучший проект – эти и другие важные вопросы были затронуты на состоявшемся в середине декабря прошлого года VII съезде некоммерческих организаций России.

Побывавшая на этом съезде председатель правления Рязанского областного отделения Детфонда Людмила Николаевна Пахольченко считает, что участие НКО в оказании социальных услуг открывает хорошие перспективы. Такая деятельность предусмотрена в уставе данной благотворительной организации, и сотрудники Рязанского отделения имеют хороший опыт оказания социально-педагогических, социально-юридических и других услуг. Для того чтобы социальное направление деятельности стало более весомым, предстоит провести совместно с областными министерствами и ведомствами большую «установочную» работу, и она уже началась. Далее, по словам Л.Н. Пахольченко, надо будет набрать команду компетентных добровольцев (из числа, например, студентов педагогических колледжей), которые и будут задействованы в социальной работе. Исходя из своего опыта, собеседница отметила, что помощь неформальная, от души бывает иногда эффективнее, чем если это – «работа». Впрочем, оказание таких социальных услуг, как помощь пожилым людям, инвалидам, людям, оказавшимся в трудной ситуации и т.д., может быть и средством трудовой занятости для выпускников детских домов.