Выбрасывай, разделяя

Отсортированный мусор проще отправить на переработку

В этом убеждены активисты Экологического рязанского альянса, которые в течение всего года организовывали и проводили многочисленные акции по раздельному сбору мусора.

Сначала раз в три месяца, а с ноября активисты проводили акции каждую субботу в разных районах областного центра. Активисты оповещали население через СМИ и сайты, объясняли, где и когда точно можно сдать накопленное сырье: пластик, стекло, макулатуру, металл, батарейки. По словам куратора проекта Ирины Куликовой, волонтеры вели переговоры с управляющими компаниями и различными организациями, готовыми установить на своей территории стационарные контейнеры. Раздель­ный сбор в перспективе может стать составляющей имиджа фирмы и экономически выгодным способом обращения с ТБО, ведь мусор, пригодный для переработки, вывозится бесплатно.

– Мы считаем проект удачным. На каждую точку люди шли почти непрерывным потоком. Кто-то приносил скромный пакетик с коробочками из-под йогуртов, кто-то по полчаса выгружал вторсырье из переполненного багажника. Одни приезжали на троллейбусах, другие приходили из ближайших домов, третьи припарковывали возле точки сбора свои иномарки. Мы все очень разные, но каждый из нас понимает, что неразумно засорять землю тем, что можно переработать.

В уходящем году к нам присоединилось много хороших людей. Спасибо, что помогаете, сами мусор сортируете и вдохновляете своих близких, даете дельные советы и верите в лучшее вместе с нами, – подчеркнула Ирина Куликова.

Ближайшая акция по раздельному сбору мусора пройдет 14 января у магазина «Сорока» (напротив РГРТУ) с 10 до 12 часов.