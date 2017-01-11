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10.01.2017
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№1 (5288) |
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Спорт
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На кортах – юные

В Рязани во второй раз проходит международный турнир по теннису «Кубок Кремля»
Автор фото: Дмитрий Осинин | На кортах – юные
Фото: Дмитрий Осинин.

Вот уж воистину говорят, что спорт объединяет народы. Для выявления сильнейших теннисистов Европы в Рязань прибыли около 200 юных спортсменов в возрасте до 15 лет из Республики Беларусь, Великобритании, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Латвии, Нидерландов, Польши, Украины, Франции и городов России. Юным чужды санкции и междоусобные конфликты. Они предпочитают сражаться на кортах и отношения выясняют в честной спортивной борьбе.

Турнир «Кубок Кремля» организован в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий 2017 года. Соревнования проводятся с целью популяризации тенниса и здорового образа жизни, отбора сильнейших спортсменов в резерв сборной России, поддержания традиций проведения международных спортивных мероприятий и укрепления дружбы между народами.

– Вы выбрали спорт смелых, талантливых, умных, – сказала в своем приветственном слове на церемонии открытия турнира заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина. – Спорт и здоровый образ жизни сегодня – это тренд молодежи мира. Такие турниры –возможность показать всем, как живет и занимается спортом молодежь других стран мира. Я желаю вам мира, добра, а в этом турнире – каждому победы.

Вспомним о прошлогоднем турнире. Соревнования на «Кубок Кремля» многие годы проводились в Москве, а в прошлом году были впервые организованы в Рязани. На турнир тогда прибыли юные посланцы 24 государств. На открытии выступил президент национальной федерации Шамиль Тарпищев. По его словам, проводить крупные турниры в Рязани планируется и в дальнейшем, тем более что необходимая площадка для этого – Академия тенниса им. Н. Озерова – в регионе появилась. «Кубок Кремля» Шамиль Тарпищев назвал самым значимым молодежным турниром в России и сообщил, что ведутся переговоры о проведении в озеровской академии международных состязаний среди взрослых под эгидой ATP – международной ассоциации теннисистов.

В этом году стран-участниц на турнире на десяток меньше, но организаторы не связывают это с морозной русской зимой и отдаленным от европейских столиц местом проведения соревнований.

– Я уже 27 лет провожу и российские, и международные турниры и могу сказать, что в Россию на соревнования по теннису зарубежные спортсмены приезжать побаиваются, – говорит главный судья соревнований Игорь Мартынов. – Всем и в Европе, и в мире хорошо известно, что уровень развития юношеского тенниса в России очень высокий. Люди опасаются, что сразу же после первого матча они уедут, несмотря на свой высокий рейтинг. Это турнир первой категории. Подобные турниры в Европе малочисленны. Соответственно, здесь и состав спортсменов очень сильный. Несмотря на то, что турнир европейский, здесь есть даже заокеанские представители, спортсмены Канады.

На турнире 2017 года уже проведены квалификационные игры, по результатам которых за награды будут бороться и зарабатывать рейтинговые очки 48 юношей и 48 девушек из 13 стран мира. В турнире участвуют и представители Рязанской академии тенниса имени Н.Н. Озерова – Игорь Бойко, Даниил Жибуль и Динара Аллоярова (в основном турнире), Анастасия Брешенкова и Артем Астафьев (в квалификации).

– Для Рязанской области принимать турнир такого уровня – большая честь, – говорит министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова. – Для ребят, мы надеемся, эти соревнования пройдут продуктивно. Конкуренция, которая здесь будет, для юных спортсменов станет полезной, и это для них очередная ступень в профессиональном спортивном развитии.

Поздравления председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко передала участникам и организаторам соревнований член Совета Федерации по Рязанской области Лариса Тюрина.

– Вы соревнуетесь на рязанской земле, – сказала на церемонии открытия турнира, обращаясь к юным спортсменам, Лариса Тюрина. – Рязанская земля – древняя, со своими традициями, с выдающимися людьми, которые известны не только в России, но и во всем мире.

Именем одного из таких людей названа Академия тенниса в Рязани. Корни известного спортивного комментатора Николая Озерова – на рязанской земле. Он вел репортажи с пятнадцати Олимпийских игр, тридцати чемпионатов мира по хоккею, восьми чемпионатов мира по футболу и шести чемпионатов Европы по футболу, всего в качестве комментатора побывал в 49 странах мира. На чемпионатах Советского Союза по теннису Озеров завоевал рекордное количество золотых медалей – 24.

– Что касается места проведения соревнований, то база здесь шикарная, – говорит главный судья соревнований Игорь Мартынов. – Я могу сказать, что таких баз, как Академия тенниса имени Н.Н. Озерова, не только в России, но и в Европе немного. Тем более что она очень хорошо спроектирована именно под теннис. Здесь все очень грамотно построено, очень хорошо и комфортно играть. Никаких претензий у игроков и у тренеров быть не может. Покрытие, которое здесь лежит, тоже сертифицировано международной теннисной федерацией.

На сегодняшний день в тренировочных группах Академии тенниса занимается 137 человек и еще более 40 ребят – в Центре спортивной подготовки.

– К нам сюда приезжают тренироваться теннисисты первого и второго составов сборной страны, – рассказывает директор академии Антон Князев. – На соревнованиях они выступают за Рязань, хотя родом могут быть из другого города. Играющий на этом турнире Даниил Жибуль, например, – из Сочи, а тренируется у нас и выступает за Академию тенниса имени Николая Николаевича Озерова.

Два дня назад было опубликовано решение Европейской теннисной федерации о том, что третий год подряд федерация тенниса России признана лучшей федерацией Европы. Но главный приз – не единственный. Еще Россия удостоена призов за лучший юношеский и лучший профессиональный теннис.

Участники «Кубка Кремля» постараются не подкачать и показать все, на что способны. Церемония награждения победителей и призеров состоится в субботу, 14 января 2017 года.

Статья опубликована в номере 1 (5288) от 10 января 2017 года
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