Вести районов

СКОПИН. В районном Дворце культуры прошли «Рождественские посиделки». Эти праздничные встречи пенсионеров стали традиционными. Их уже не первый год проводят для пожилых скопинцев участники народного хора ветеранов войны и труда «Старинушка» (руководитель Антонина Дьячкова). В программу праздника вошли песни в исполнении народного коллектива, танцевальные паузы, конкурсы. Солисты «Старинушки» исполнили песни из известных советских кинофильмов. Перед гостями также выступил детский вокальный ансамбль «Преображение».

СПАС-КЛЕПИКИ. На катке спорт­комплекса открытого типа «Олимп» в районном центре собрались любители активного образа жизни. Поводом для встречи стала новогодняя ледовая вечеринка, организованная молодежной администрацией. Клепиковцы, встав на коньки, участвовали в новогоднем квесте «В поисках Деда Мороза», а также в танцевальных флешмобах, подготовленных молодежной администрацией поселка. В этот вечер подвели итоги конкурса новогодних игрушек. Глава молодежной администрации Анастасия Телицына вручила грамоты и подарки участникам и победителям. Всего в конкурсе приняли участие более 50 человек. Теперь все поделки украшают елку, установленную на стадионе.

МИХАЙЛОВ. Школа-интернат в Михайлове получит 15 миллионов рублей на реконструкцию. Средства выделили из резервного фонда Президента России. На эти деньги отремонтируют спальный корпус. В школе-интернате учатся и живут более 100 школьников. Это дети из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

СОКОЛОВКА. В Подвязьевской школе прошла военно-тактическая игра «Ледяная цитадель», которую провели юнармейский отряд имени Алексея Ивановича Каширина совместно с участниками военно-патриотического клуба «Сокол» и воспитанниками секции спортивного туризма и ориентирования Дома детского творчества г. Скопина. Местом проведения была выбрана деревня Насурово – родина Героя Советского Союза Алексея Каширина, погибшего 23 января 1945 года. Занятия с юнармейцами по рукопашному бою и сборке-разборке автоматов и пистолетов организовали офицеры Рязанского десантного училища. Преподаватели из г. Скопина провели семинар по спортивному туризму и ориентированию. После обучения команды прошли по заданным маршрутам и выполнили поставленную задачу. Кроме военных дисциплин, юнармейцам представилась возможность освоить азы альпинистской подготовки. Но самой зрелищной и запоминающейся частью сборов стал пейнтбол. Инструктировал участников пейнтбольных соревнований представитель военно-патриотического клуба «Крепость» из г. Михайлова.

РЯЖСК. В дорожном техникуме в десятый раз прошел танцевальный вечер «Вальс – король бала». Яркое шоу подготовили студенты первого и третьего курсов под руководством заведующей библиотекой Надежды Селезневой. «Снежный вальс», «Белый танец», «Случайный вальс», «Прощальный» – в общей сложности студентами исполнено более 20 композиций. Большинство юношей и девушек прежде не занимались бальными танцами, и знакомство с вальсом они начали недавно, с разучивания шагов и самых простых движений. Среди вальсирующих были и ученики средней школы № 3.