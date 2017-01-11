Школа милосердия

Участники предстоящего «Звездного похода» прошли обучение

На базе Рязанского государственного радиотехнического университета состоялись обучающие занятия для участников предстоящего 45-го «Звездного похода». Об этом информирует министерство молодежной политики, физической культуры и спорта региона.

Занятия были организованы в рамках подготовки к 45-му «Звезд­ному походу» студентов вузов по местам боевой и трудовой славы Рязанской области. В них приняли участие около 80 активистов движения. В ходе обучения речь шла об организации и прохождении предстоящего маршрута, обсуждались вопросы работы с ветеранами Великой Отечественной войны, воспитанниками школ-интернатов, малообеспеченными семьями. Кроме того, состоялись мастер-классы по проведению творческих мероприятий.

Очередной, 45-й «Звездный поход» студентов вузов по местам боевой и трудовой славы Рязанской области состоится в период с 25 января по 15 февраля текущего года. В нем примут участие 15 отрядов из Рязанского государственного радиотехнического университета, Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова, Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева и Рязанского филиала Московского политехнического университета.