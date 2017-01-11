Андрей Соколов стал победителем Новогоднего Кубка Рязани по блиц-шахматам

Определились победитель и призеры Новогоднего Кубка управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани по блиц-шахматам, который стал финальными соревнованиями шахматного 2016 года.

Как сообщает сайт администрации города, соревнования проходили на базе спортшколы «Золотые купола». В турнире приняли участие 44 ведущих шахматиста города. Первое и второе места завоевали мастера ФИДЕ Андрей Соколов и Станислав Козлов, на третьем – международный мастер Владимир Степовой. Среди семи спортсменов, награжденных специальными призами управления, лучшим признан Сергей Газакаев, занявший четвертое место.