4 пожарных автомобиля тушили возгорание в рязанской пятиэтажке

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, пожар в квартире на улице Крупской в городе Рязани произошел вчера днем. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного «01» в 13.01. Огонь повредил квартиру, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.