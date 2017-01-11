30 тысяч жителей Рязанской области участвовали в проектах всероссийской Декады спорта и здоровья

Как сообщает сайт правительства области, всероссийская Декада спорта и здоровья проходила в регионе с 1 по 8 января. В ее рамках во всех 29 муниципальных образованиях и детско-юношеских спортивных школах области прошло более 300 физкультурно-массовых мероприятий (спортивные соревнования, учебно-тренировочные сборы, Дни здоровья, фестивали и праздники, мастер-классы по различным видам спорта). В регионе было организовано 230 ледовых площадок, которые на сегодняшний день есть в каждом муниципальном образовании.