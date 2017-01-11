В Рязанской области ввели в эксплуатацию новый мост

Как сообщает сайт правительства области, реконструкцию моста через реку Тырница на межмуниципальной автодороге Ирицы-Терехово в Шиловском районе вели в прошлом году в рамках региональной госпрограммы по развитию дорожного хозяйства. Подрядчиком выступило ООО «Кросмар». Новый железобетонный мост длиной 39,3 метра построен вместо деревянного. На строительство из областного бюджета было выделено более 42 миллионов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию позволил обеспечить населенный пункт надежным автотранспортным сообщением, в том числе в период весеннего половодья.