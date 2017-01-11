В Рязани объявили сбор вещей и еды для бездомных животных

Организация «Лучшие друзья», помогающая кошкам и собакам найти новых хозяев, и Городская служба по контролю за безнадзорными животными попросили содействия у горожан. Волонтеры и сотрудники служб начали сбор теплых вещей и кормов, которые помогут животным пережить холода. Информация об этом появилась на страницах организаций в социальных сетях.

«Лучшие друзья» примут в дар крупы и мясо для питания собак на основной передержке. В списке – рис, гречневая, перловая и ячневая крупы, геркулес, мясные обрезки (кроме свиных), куриные субпродукты, тушенка, колбаса и сосиски. Отмечается, что продукция может быть так называемой бракованной. Желающим передать продукты следует обращаться к волонтеру «Лучших друзей» Нике Жаворонкиной, написав ей ВКонтакте (https://vk.com/ska_funk) или позвонив по телефону 8 953 742 83 51.

В свою очередь Городская служба по контролю за безнадзорными животными нуждается в теплых вещах, которые пойдут на подстилки для собак. Это могут быть старые куртки и другая одежда, пледы и полотенца, матрасы, ковры и одеяла. Подробную информацию о передаче вещей можно получить по телефону 44-04-74 с 9:00 до 18:00.