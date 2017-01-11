Теннисисты из Рязанской области вышли в следующий раунд международного турнира «Кубок Кремля»

Напомним, соревнования проходят в Рязани на базе Академии тенниса имени Н.Н. Озерова. В них принимают участие теннисисты из Белоруссии, Великобритании, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Латвии, Нидерландов, Польши, Украины, Франции и России. В числе спортсменов – воспитанники рязанской Академии тенниса имени Н.Н. Озерова.

В настоящее время проходит основной турнир. По итогам его первого раунда во второй прошли следующие спортсмены из Рязанской области: Динара Аллоярова, обыгравшая Софью Матюшову; Даниил Жибуль, победивший Илью Лебедева и Игорь Бойко, игравший на кортах с Николаем Галкиным. Сегодня рязанские спортсмены встречаются с теннисистами из Белоруссии и России. Турнир продлится до 15 января.

Источник: сайт правительства Рязанской области