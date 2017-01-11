На 131 предприятии торговли Рязанской области прошли проверки

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, специалисты проверили работу по приостановлению розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией на 131 предприятии торговли. Во время проверок было изъято из оборота 285 единиц продукции общим объемом 5,16 литра.

В Управлении Роспотребнадзора по области работает «горячая линия», позвонив по телефону которой, граждане могут сообщить о фактах незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-22-62.