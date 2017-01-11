Четыре спортсмена из Рязани вошли в число лучших в мировом рейтинге

Как сообщает сайт администрации города, в итоговом рейтинге Международной федерации джиу-джитсу (JJIF) в число лучших спортсменов 2016 года вошло четыре представителя рязанской спортивной школы «Юпитер», об этом сообщает сайт администрации города Рязани.

Пятую строчку мирового рейтинга в весовой категории до 62 кг (лучший показатель среди российских спортсменок) в разделе Файтинг (поединки) занимает двукратный призер Чемпионата мира-2016 во Вроцлаве (Польша), заслуженный мастер спорта России Ольга Медведева (тренер – заслуженный тренер России Александр Кудинов).

В разделе Не-Ваза (борьба в партере) в супертяжелой весовой категории свыше 94 кг пятерку лучших с суммой 380 очков замыкает призер Чемпионатов мира, в том числе 2016 года, мастер спорта России международного класса Сергей Борискин (тренер – заслуженный тренер России Олег Бушменков).

В разделе Файтинг в весе до 94 кг также пятую строчку с суммой 400 очков занимает победитель и призер Чемпионатов мира, в том числе 2016 года, мастер спорта России международного класса Дмитрий Марченко (тренер – заслуженный тренер России Александр Кудинов).

В этом же разделе в весовой категории до 62 кг на восьмой строчке мирового рейтинга с суммой 280 очков расположился победитель и призер Чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России Владимир Блохин (тренеры – заслуженные тренеры России Александр Кудинов, Юрий Гаврюшин, Константин Гришакин).