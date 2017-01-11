В Рязанской области полицейские раскрыли преступления, связанные с хищением леса

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские получили информацию, что 26-летний житель села Пилево может быть причастен к рубке леса на территории национального парка «Мещера».

Жители населенных пунктов в окрестностях нацпарка «Мещера» увидели, как молодой человек со срубленным деревом выходит из леса. Полицейские провели проверку и установили, что ранее судимый 26-летний мужчина незаконно срубил две сосны.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.260 УК РФ.

Участковые уполномоченный полиции, обсуживающий деревню Ильино, в ходе очередного обхода обнаружил тракторный след, ведущий из леса. Глубина следа на снегу указывала на то, что транспортное средство везло груз. Полицейский выявил, что 46-летний житель села привез на свою усадьбу несколько кубометров хвойных деревьев. Проверка показала, что разрешения на заготовку деревьев у местного жителя не было и он незаконно срубил деревья и вывез из леса 9 кубометров древесины.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.