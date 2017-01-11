В рязанском селе Гребнево Старожиловского района почтили память Ивана Егоровича Балова

Десятого января ему исполнилось бы 90 лет. Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Рязанской области, обладатель многих правительственных наград, Иван Егорович всю свою жизнь посвятил развитию сельскохозяйственного производства. На здании правления колхоза (СПК) имени Ленина, где он бессменно являлся председателем более пятидесяти лет, в свое время была открыта мемориальная доска. Здесь и состоялся траурный митинг, посвященный памяти Ивана Егоровича Балова.

На траурный митинг приехали представители властных структур района, бывшие и нынешние руководители сельхозпредприятий, жители села Гребнево, учащиеся школы. Со словами благодарности в адрес талантливого руководителя выступили глава администрации района Александр Татарников, нынешний руководитель хозяйства Алексей Трепалин, ветеран сельскохозяйственного производства Андрей Андреев, руководитель СПК имени Крупской Владимир Володин и другие представители аграрного бизнеса. Для собравшихся нынешнее руководство колхоза организовало обед.