Благотворители создали уютную атмосферу для воспитанниц одной из школ-интернатов Рязанской области

Фонд «ДетскиеДомики» в рамках проекта «Уютная спальня» обустроил три спальни для девочек в Мосоловской школе-интернате. Стоимость проекта составила более восьмисот шестидесяти тысяч рублей.

В спальнях был произведен косметический ремонт – выровнены, поклеены и покрашены стены, заменен линолеум, установлены новые двери, приобретена современная мебель.

Теперь в комнатах – деревянные кровати с ортопедическими матрасами, шкафы, комоды, тумбочки, письменные столы, стулья, вешалки. Все это разработано специально под потребности детей, чтобы мебель была удобна, практична, а вместе с тем создавала домашний уют.

В комнатах выделены спальная зона и зона для проведения свободного времени. Для создания зоны отдыха установили удобные диваны и пуфы. Чтобы обстановка была теплой и уютной, на кровати приобретены мягкие и пушистые пледы, которые сразу понравились девчонкам. На полу появились ковры. А окна украшены оригинальными шторами.

Комнаты специально не оборудовали полностью «под ключ», чтобы ее жительницы сами смогли поучаствовать в процессе и научиться обустраивать жилье. Это очень важно для девочек и обязательно пригодится им уже во взрослой жизни.

Фонд «ДетскиеДомики», воспитанники и персонал Мосоловской школы-интерната благодарят компанию «Новатэк» и компанию, пожелавшую остаться неизвестной, за оказанную помощь.

Обустройство комнат продолжается, поэтому, если есть желающие помочь в приобретении больших рамок для фотографий и репродукций на стены, наволочек на подушки, телевизоров – пишите: inna@detskiedomiki.ru, (4912) 99 49 50.