На проходящем в Рязанской области футбольном турнире памяти Василия Карцева определились первые лидеры
Турнир памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Карцева проходит в Рязани, на поле стадиона «Спартак», информационным партнером выступает газета «Рязанские ведомости», В ближайших турах 14 января играют «Водоканал» и «Золотые купола» (начало – в 15.00), «Витязь» и «Рязань-М-1» (16.30), «Рязань-М-2» и «РГРТУ» (18.00), 15 января встречаются «Рязань-М-1» и «Водоканал» (13.30), «Золотые купола» и «Дон» (15.00), «Екимовка» и «АМКА» (16.30).
11 января 2017