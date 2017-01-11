Рязанский шахматист, международный гроссмейстер Дмитрий Андрейкин занял в российском рейтинге пятую позицию

Чемпион Европы–2016 в блице, международный гроссмейстер Дмитрий Андрейкин среди шахматистов-универсалов занял восемнадцатое место, а в российском рейтинге – пятую позицию. ТОП-список возглавил действующий чемпион мира в «классике», вице-чемпион мира – 2016 в блице, бронзовый призер чемпионата планеты в рапиде норвежец Магнус Карлсен. Лучший из россиян – Владимир Крамник – уступает только Карлсену.