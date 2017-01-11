В Рязанской области задержали подозреваемых в серии краж крупного рогатого скота

Как сообщается на сайте УМВД России по области, в полицию поступила информация, что двое мужчин, проживающих в рабочем поселке Елатьма, начали торговать мясом, при том, что скот они не разводили. Полицейские предположили, что мужчины торгуют мясом краденых животных. Объехав ближайшие сельхозпредприятия, сотрудники полиции выяснили, что недавно в двух из них пропали нескольких голов крупного рогатого скота.

Дальнейшая проверка установила, что злоумышленники из трех хозяйств украли 11 коров. Злоумышленников разыскали и задержали.

Выяснилось, что для хищения они использовали грузовую «Газель», орудовали ночью, туши разделывали на дому, а мясо сдавали торговцам. По месту жительства одного из злоумышленников были обнаружены «следы» этой деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.