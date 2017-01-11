«О ЕГЭ предметно» расскажут педагогам и родителям, в том числе в Рязанской области
В рамках 13 выпусков цикла, которые выйдут в эфир в январе-апреле 2017 года, специалисты Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) расскажут об организации ЕГЭ-2017, новых технологиях, изменениях в экзаменационных заданиях, дадут рекомендации, как лучше подготовиться к сдаче единому государственному экзамену по различным предметам, а также ответят на вопросы телезрителей.
Передачи будут выходить в прямом эфире каждый четверг в 19:30 мск. Откроет новый цикл «О ЕГЭ предметно» эфир 12 января с участием руководства Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора.
Записи вышедших в эфир выпусков рубрики «О ЕГЭ предметно» будут также размещены на Youtube-канале Рособрнадзора, где с ними в любое удобное время смогут ознакомиться будущие участники экзаменов.
Источник: сайт министерства образования Рязанской области
11 января 2017