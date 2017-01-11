«Ростелеком» и правительство области успешно провели испытания сегмента Системы-112 в Рязани

В Рязани успешно прошли предварительные испытания сегмента Системы-112. В I квартале 2017 года номер «112», назначенный единым номером для вызова экстренных оперативных служб на всей территории страны, введут в эксплуатацию и на территории города.

Рязанский филиал «Ростелекома» совместно с Министерством региональной безопасности и контроля Рязанской области и Рязанской областной противопожарно-спасательной службой уже несколько лет занимается созданием и развитием Системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований региона.