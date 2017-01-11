Аграрии Рязанской области ведут подготовку к весеннему севу

Сайт правительства области сообщает, что под урожай этого года в Рязанской области посеяно 283,4 тысячи гектаров озимых культур, в том числе 281,3 тысячи – на зерно и 2,1 тысячи гектаров – на зеленый корм. Состояние озимых – удовлетворительное.

Хозяйства области приобретают материально-технические ресурсы для проведения весенних полевых работ. Для обновления машинно-тракторного парка в прошлом году сельхозтоваропроизводители купили 147 тракторов, 101 зерноуборочный и 14 кормоуборочных комбайнов. Приобретаются запасные части. Хозяйства приступают к ремонту и подготовке сельскохозяйственной техники.

На 9 января под урожай 2017 года приобретено 38,5 тысячи тонн минеральных удобрений (+1,4 тыс. тонн к аналогичной дате прошлого года), в том числе аммиачной селитры – 23 тысячи тонн, сложных – 15,5 тысячи тонн.

В районах активно ведется подготовка семенного материала к весенней посевной. Ведется подработка семян и доведение их до посевных кондиций. На сегодня под урожай 2017 года засыпано 65,4 тысячи тонн семян яровых зерновых культур , 71,1 процента которых соответствует посевным кондициям (на уровне прошлого года).

В настоящее время хозяйства области приобретают семена сельскохозяйственных культур, которые не возделываются на территории области.