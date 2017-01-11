На одной из улиц Рязани перекроют автомобильное движение

Сайт администрации города сообщает, что в связи с проведением аварийных ремонтных работ водопроводной сети на ул. Мервинской на участке улично-дорожной сети от 2-го Мервинского до 7-го Мервинского проезда с 21.00 10 января до 7.00 11 января будет закрыто движение транспорта. Движение городского пассажирского транспорта будет организовано так:

Автобусы маршрута №15 «ТЦ «Круиз» – пос. Мервино» будут следовать до остановочного пункта «Библиотека», далее по 7-му Мервинскому проезду, ул. Западной, Московскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Троллейбусы маршрута №17 «ул. Крупской – Театральная пл.» при движении из города будут следовать по ул. Юбилейной, при движении в город будут следовать по ул. Крупской, Народному бульвару, Московскому шоссе, далее по своему маршруту.

Автобусы маршрутов №31 «ул. Новоселов, д. 60 – пос. Дягилево (ул. Коняева)», №42 «ЗАО «Русская кожа» – ул. Новаторов» (в сторону Канищева), №95 «пос. Юбилейный – МЖК «Кальное» – ТЦ «Круиз» будут следовать до остановочного пункта «Городская больница №10», далее по ул. Западной (в прямом и обратном направлении), далее по Московскому шоссе по своим маршрутам.