Областная газета «Рязанские ведомости» удостоена Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2017»

По итогам Всероссийского конкурса областная общественно-политическая газета «Рязанские ведомости» удостоена Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2017» первой степени.

Всероссийский конкурс на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы-2017» проводится с целью повышения качества российских изданий, популяризации новых медиатехнологий и успешного опыта отечественных и зарубежных СМИ.

В конкурсе приняли участие 217 изданий, которые прошли экспертизу качества. СМИ оценивались по девяти критериям, каждый – по 10-балльной шкале. Издания, набравшие от 80 и выше баллов, удостоены знака отличия первой степени.

По итогам конкурса обладателем Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2017» первой степени, в частности, стала редакция областной общественно-политической газеты «Рязанские ведомости». Она удостоена права на использование Знака «Золотой фонд прессы» на своих страницах и сайте в течение года, а также в каталогах межрегионального агентства подписки.

Знак отличия «Золотой фонд прессы» был учрежден в 2005 году и является формой поощрения качественных и общественно значимых печатных СМИ. Решение о присуждении Знака принимается экспертным советом, в который входят депутаты Госдумы РФ, представители Совета Федерации РФ, руководители крупнейших библиотек России, представители общественных организаций, ученые и писатели.