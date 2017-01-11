Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых

Вчера опубликованы результаты конкурса работ молодых ученых, он проходил в рамках VII Международной дистанционной научно-практической конференции «Инновации в медицине»

Этот конкурс проводится для того, чтобы показать научный потенциал вузов и учреждений, поощрить активных инноваторов в области критической технологии «Живые системы», а также сформировать базу данных инновационных проектов для привлечения внимания потенциальных инвесторов.

Как сообщает сайт вуза, Рязанский медицинский университет им. И.П. Павлова представлял ассистент кафедры сестринского дела Михаил Жучков. Его проект «Разработка инновационного способа лечения рецидивирующей герпетической инфекции» занял третье место.