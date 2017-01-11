В Рязанской области «семерка» столкнулась с «Renault»

Сайт УМВД России по области сообщает, что сегодня в 14.30 в полицию поступило сообщение о том, что на 174-м километре автодороги Рязань-Касимов произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и «Renault».

На место аварии выехали сотрудники полиции. Полицейские установили, что в результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» погиб, в «Renault» никто не пострадал. По предварительной информации, «ВАЗ-2107» выехал на полосу встречного движения.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.