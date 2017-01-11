Основные соперники ХК «Рязань» остались на прежних позициях

Очередной тур чемпионата России среди клубов ВХЛ не внес существенных изменений в турнирное положение соперников ХК «Рязань» в борьбе за выход в турнир плей-офф. Напомним, в следующей стадии будут играть шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших. Только динамовцы из Санкт-Петербурга одержали победу над «Химиком» (2:0) да «Ермак» добыл одно очко, по буллитам уступивший «Спутнику», остальные соперники – «Нефтяник», «Дизель» и «Челмет» – свои матчи проиграли. В итоге «Рязань» осталась на прежнем, четырнадцатом, месте, а по потерянным очкам у нее – одиннадцатая позиция.

Не произошло изменений и в верхней части турнирной таблицы: по-прежнему лидирует «Торпедо» из Усть-Каменогорска, на очко отстает «СКА-Нева» (Санкт-Петербург), еще на три – «ТХК» из Твери. У «Рязани» есть возможность поправить турнирное положение уже в ближайшее время: во Дворце спорта «Олимпийский» 11 января она встретится с занимающим 22-е место «Южным Уралом», спустя два дня – с «Челметом» (19-е место), 16 января сыграет с «Зауральем» (6-е), наконец 18 января – с «Рубином» (16-е). Начало всех поединков в 19.00.