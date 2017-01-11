В Рязанской области стали традиционными мероприятия, посвященные жизни и творчеству замечательного советского поэта Павла Васильева

Главные проводятся в Рязани, в библиотеке, которая уже десять лет носит его имя. Накануне очередной годовщины со дня рождения о жизни и творчестве поэта расскажут дочь Наталья Павловна, литераторы Татьяна Бочарова, Ольга Сидорова, Владимир Крылов, Евгений Артамонов и главный библиотекарь, хранительница зала Павла Васильева Наталья Васечко. Встреча памяти состоится 12 января, начало – в 15.00. Адрес библиотеки: Рязань, ул. 7-я Линия, д.5.