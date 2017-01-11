Реестр обманутых дольщиков Рязанской области насчитывает 57 человек

На сайте министерства строительного комплекса Рязанской области опубликован реестр граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Рязанской области и чьи права нарушены. Список сформирован по состоянию на конец декабря 2016 года. В него вошли рязанцы, принявшие участие в долевом строительстве домов на улице Садовой, на Касимовском шоссе и в селе Дядьково, застройщиками домов в ресстре указаны компании ООО «Монолит», ООО «Имтер» и ООО «Инвестиционная строительная компания «Лидер». Разрешения на строительство многоквартирных домов были выданы в период с 2009 по 2014 годы, степень готовности объектов варьируется в пределах 35-90%.