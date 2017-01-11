Музыкант рязанской группы Feelin’s отметит день рождения выступлением с друзьями

Константин Панкратов соберет коллег на сцене кафе «Фонтан» в канун старого Нового года. Помимо артистов из группы Feelin’s, где Панкратов играет на бас-гитаре, в концерте примут участие певица Оксана Алёшина, вокалисты Сергей Гриматин и Romario и другие музыканты.

По данным пресс-службы кафе «Фонтан», артисты и зрители поздравят друг друга с несколькими праздниками. Гости встретят старый Новый год, а также будут чествовать Оксану Алёшину (певица родилась 8 января) и самого Константина Панкратова, который отметит свою годовщину 14 января.

Концерт состоится 13 января в 20:00. Заказать билеты можно по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов) или на сайте кафе «Фонтан».

Фото с сайта кафе «Фонтан»