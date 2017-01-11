Молодой игрок ВХЛ Антон Красоткин вернулся в хоккейный клуб «Рязань»

Клуб-партнер ХК «Рязань» в КХЛ «Локомотив» из Ярославля вновь командировал в нашу команду «бронзового» призера чемпионата мира голкипера Антона Красоткина. Красоткин 6 января вернулся из Канады, где проходил Чемпионат мира среди молодежных команд. На нем сборная России заняла 3-е место.

Как сообщает сайт ХК «Рязань», Красоткин уже выступал за ХК «Рязань» по ходу чемпионата ВХЛ 2016/2017: провел 6 матчей, победив в 4-х из них и в 2-х случаях отыграв на «ноль». ВХЛ признала голкипера лучшим молодым игроком лиги по итогам октября.