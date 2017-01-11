Жителя Рязанской области за убийство отправили под суд

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Шацкого района. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Следствием установлено, вечером 25 апреля прошлого года обвиняемый и его супруга находились в арендуемом ими придорожном кафе. Между ними произошел конфликт, после которого мужчина взял в хозпостройке канистру с бензином, облил им женщину и поджег. От телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия виновным себя не признал и заявил о непричастности к смерти супруги, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, которая опровергает выдвинутые им версии. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.