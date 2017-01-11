В Рязани задержали подозреваемую в кражах

Сайт УМВД России по области сообщает, что во время патрулирования улиц на окраине Рязани полицейские заметили женщину среднего возраста. Она повела себя странно и увидев стражей правопорядка попыталась скрыться в одном из дворов. Прохожую остановили и, для установления личности, проводили в отдел полиции.

Выяснилось, что прохожая – 40-летняя жительница соседнего региона, ранее неоднократно судимая, в том числе за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. При личном досмотре у нее обнаружили 100 тысяч рублей, о происхождении которых она рассказать не смогла. Вскоре полицейские установили, что в районе города, где остановили подозрительную прохожую, жертвой кражи стала 76-летняя рязанка. Пенсионерка сообщила в полицию, что из ее дома пропали 100 тысяч рублей. Эти деньги 26-летний житель Республики Татарстан привез в Рязань на помощь в лечении родственницы, которая проходит обследование в одной из городских больниц. Купюры лежали в кармане его куртки.

В дальнейшем было установлено, что задержанная женщина причастна к краже денег из дома пенсионерки.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленница специально ходила по улицам частных домов на окраине города и пыталась незаметно зайти в некоторые из них. Таким способом злоумышленница наткнулась на открытую дверь, зашла в дом и в прихожей залезла в карманы куртки. Забрав 100 тысяч рублей, злоумышленница вышла на улицу и попыталась скрыться, но была остановлена полицейскими. Похищенное изъяли.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что задержанная причастна к аналогичной краже, совершенной из дома 75-летней пенсионерки. Из дома пожилой женщины был похищен кошелек с 5 тысячами рублей.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Злоумышленнице грозит до 6-ти лет лишения свободы. Подозреваемую взяли под стражу.