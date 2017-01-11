В Рязанской области усилят контроль за соблюдением установленных сроков ввода в эксплуатацию туристических объектов

Тему обсудили сегодня в региональном правительстве

Совещание по вопросам развития сферы туризма провел губернатор Олег Ковалев. В совещании принимали участие вице-губернатор Сергей Филимонов, заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина, заместитель председателя правительства области Владимир Трушкин, министр культуры и туризма региона Виталий Попов, и.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства региона Юрий Малов, главы администраций ряда муниципальных образований.

В ходе совещания обсуждался ход реализации ряда проектов, направленных на повышение туристской привлекательности региона. В частности, речь шла о работе, которую необходимо провести на заключительных этапах строительства гостинично-ресторанного комплекса «Старый город», включая благоустройство Лыбедского бульвара, и туристического комплекса «Рыбацкая деревня», входящих в кластер «Рязанский». Вместе с тем, участники рассмотрели планы мероприятий на 2017 год и предложения по дальнейшему развитию достопримечательного места «Есенинская Русь», достопримечательного места, связанного с жизнью и творчеством А.А. Тарковского, а также музейного комплекса К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского района, где ведется активная подготовка к празднованию 160-летия со дня рождения ученого и 50-летия со времени основания этого учреждения.

Губернатор Олег Ковалев дал поручения по каждому туристическому объекту. Глава региона отметил, что необходимо усилить контроль за соблюдением установленных сроков ввода в эксплуатацию объектов, а также продолжить активную работу с инвесторами с тем, чтобы обеспечить эффективное выполнение запланированных мероприятий, оперативное решение всех возникающих вопросов.

Источник: сайт правительства Рязанской области