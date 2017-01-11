На улице Новоселов в Рязани оборудована площадка для коммерческих автобусов

Место для технологического отстоя коммерческих автобусов оборудовано на площадке, расположенной в районе ТЦ «Европа» по ул. Новоселов, д. 62.

Работники управления транспорта с участием представителей управления благоустройства города, территориального управления – префектуры Октябрьского района, а также представителей коммерческих перевозчиков провели комиссионное обследование разворотного круга в целях обеспечения уборки и надлежащего санитарного состояния его территории.

Принятые меры позволили обеспечить условия для межрейсового технологического отстоя коммерческого пассажирского транспорта, следующего до конечной остановки «ул. Новоселов, д. 60», а также разгрузить улично-дорожную сеть, непосредственно примыкающую к жилой застройке в районе указанной остановки.

Работы проводились по поручению главы администрации Рязани Олега Булекова, в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона Дашково-Песочня.

Источник: сайт администрации Рязани

Фото с сайта администрации Рязани