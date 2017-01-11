Рязанских аграриев коснутся позитивные изменения: пересмотрены правила предоставления субсидий на возмещение капитальных затрат

С 1 января вступают в силу новые правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на возмещение агроинвесторам части капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК. Изменения коснутся двух отраслей: свиноводства и молочного животноводства.

Свиноводам предоставят выбор — либо получить компенсацию процентов за кредит, либо 20% от общих капитальных затрат на проект. Молочному животноводству увеличат возврат с 20 до 30%.

Что касается молочного животноводства, как считают в минсельхозе, при сохранении размера компенсации инвестиционных затрат на уровне 20% проекты в молочном животноводстве не окупаются.

Для остальных проектов АПК, которым ранее полагалась компенсация капитальных затрат, сохраняются прежние условия. Так, для селекционно-генетических центров по разведению и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота доля возврата составит 30%. Для остальных объектов АПК - 20%.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области