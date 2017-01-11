Языком графики

Областной художественный музей имени Пожалостина продолжает знакомить посетителей с новыми поступлениями

Вслед за выставкой живописи и скульптуры, открывшейся 24 ноября, начала работу выставка рисунка и печатной графики «Следуя традициям». Это вторая часть экспозиции приобретений музея.

На выставке представлено 100 работ – это произведения графики, выполненные карандашом, акварелью, гуашью, пастелью, темперой. В течение 2011-2016 годов музейная коллекция обогатилась почти шестьюстами произведениями этого вида изобразительного искусства.

Среди массы поступивших работ особое место занимают те, что были созданы классиками русского искусства в первой трети XX века. Фонд рисунка пополнили семь карандашных набросков Филиппа Малявина 1910-х годов. Среди них автопортрет 1910 года, приобретенный музеем в 2014 году. Филипп Малявин ярко передал жизнь русской глубинки. Крестьянская тема – ведущая в его творчестве. Его первая знаменитая картина «Смех» получила золотую медаль Всемирной выставки в Париже и была приобретена Венецианской галереей современного искусства. Имя художника тесно связано с Рязанью. В 1900 году он купил имение в деревне Аксиньино неподалеку от города, а в 1918 году и вовсе переехал на два года в Рязань, где занимался преподаванием.

Произведения Малявина уже хранились в музее, а вот работы Павла Кузнецова были приобретены впервые. Три альбома литографий рассказывают об азиатских путешествиях автора. Работы Павла Кузнецова отправляют посетителей музея в жаркие Бухару и Самарканд: на них изображены продавцы дынь, важные верблюды, загадочные девушки Туркестана.

В экспозиции представлены работы и рязанских авторов. Можно увидеть портреты Евгения Биценко, пейзажи, портреты и натюрморты Альберта Мотина. Его сестра подарила музею 34 работы художника. В 2017 году запланирована персональная выставка к 80-летию Мотина.

Прекрасным подарком жителям Рязани назвал выставку заместитель председателя правления регионального Союза художников Василий Николаев. Ведь на областных выставках графика представляется довольно редко, а здесь рязанские художники показаны в канве развития российского искусства.

Выставка новых поступлений «Следуя традициям» будет работать до 5 марта.