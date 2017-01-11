Спортивный курьер

«Элекс-Фаворит»: есть рекорд!

Мини-футбольный клуб «Элекс-Фаворит» в матче очередного тура первенства России среди команд конференции «Запад» высшей лиги разгромил в Москве столичную «Крепость» – 34:3.

Рекорд результативности установил Денис Голунов, отправивший в ворота соперника 12 мячей. Первый гол в составе «Элекса-Фаворита» забил Александр Телегин. Войдя во вкус, он поразил цель еще четыре раза. Также по пять голов забили Максим Куликов и Алексей Кинякин. На счету Михаила Лушникова – хет-трик. Лучший бомбардир команды Алексей Петухов ограничился двумя голами. Отличились также Руслан Мурашкин и дебютировавший в основе клуба Алексей Попов.

Баскетболисты огорчают

В чемпионате России по баскетболу среди клубов Суперлиги рязанцы потерпели два поражения.

БК «Самара» – БК «Рязань» – 94:56 (22:21, 29:4, 17:17, 26:14). БК «Рязань»: Русецкий (7), Заряжко (20), Карпачев (7), Морозов (5), Фомин (9) – старт., Бугаенко (4), Карпеко (2), Юрчик (2). В стартовом периоде гости перманентно выходили вперед – пусть немного, на два-три очка. И только перед сиреной на первый хозяева сумели склонить десятиминутку в свою пользу – 21:22. Увы, продержавшись еще две минуты (24:26), подопечные Дениса Тимакова словно впали в прострацию – до «экватора» игры «успели» совершить 14 промахов с игры, 3 с линии штрафных, две потери и три фола. Не получилось на должном уровне отработать и в обороне. После большого перерыва Виктор Заряжко сотоварищи сумели выровнять игру, но направить ее в принципиально иное, победное, русло оказалось не под силу.

БК «Рязань» – «Сахалин» – 79:113 (24:25, 16:35, 17:24, 22:29). БК «Рязань»: Клюндиков (7), Русецкий (6), Морозов (12), Фомин (21), Юрчик (14) – старт., Мамонов (6), Бугаенко (2), Карпеко (11), Коробейников. В начале игры рязанцы вели – 7:4 после штрафных Ивана Русецкого, 19:18 с дальним попаданием Александра Фомина, и лишь в эндшпиле четверти «Сахалин» оставил ее за собой – 24:25. Затем разница в счете стала расти в геометрической прогрессии. Отличный матч провел экс-капитан БК «Рязань» Драмир Зибиров, которого тепло встретили болельщики. Он так «расчувствовался», что накидал в до боли знакомые рязанские корзины «тридцатку» с хвостиком, которая последний раз покорялась защитнику… более трех лет назад.

Михаил Солдатов

Восемнадцатилетний капитан

В первенстве России по футболу среди молодежных команд клубов Премьер-лиги сыграны матчи заключительного тура осенней части соревнований. «Молодежка» ЦСКА, капитаном которой является выпускник рязанской детско-юношеской спортивной школы «ЦСК» Константин Кучаев, завершила поединок вничью со сверстниками из казанского «Рубина» – 1:1 (0:0). Наш 18-летний земляк, воспитанник тренера Александра Грачева отыграл в этой встрече все 90 минут. В итоге армейская «молодежка» по итогам круга сохранила лидерство, на одно очко опередив грозненский «Терек».

Играют юноши

В первенстве области по мини-футболу среди юношей определились участники финального турнира. Заключительные матчи групповых соревнований завершились так: «Атлет» (Шацк) – «Чучково» – 2:2, «Лесной» (Шиловский район) – «Лидер» (Касимов) – 1:7, «Спартак» (Клепики) – «Добрыня» (Шилово) – 2:14, «Кораблинская ДЮСШ» – «Скопин» – 2:3, «Олимпиец-1» (Рязань) – «Спартак» (Ряжск) – 1:1, «Ухолово» – «Олимпиец-2» – 1:5, «ДЮСШ» (Рязань) – «Александро-Невский» – 5:1. Предварительную стадию лучше всех прошли «Добрыня» и «ДЮСШ». Лидерам по пять очков уступили футболисты команды «Чучково», по шесть – «Скопин» и «Кораблинская ДЮСШ». Последующие места заняли: в группе «А» – «Лидер», клепиковский «Спартак» и «Лесной», в «Б» – «Олимпиец-2», ряжский «Спартак», «Александро-Невский» и «Ухолово».

Три «серебра» с рязанской пропиской

Рязанские дзюдоисты Иван Нифонтов, Михаил Пуляев и Андрей Волков стали серебряными призерами международных соревнований – прошедшего в Грозном главного континентального элитного турнира, чемпионата Европы по дзюдо «Золотая лига». Турнир «стенка на стенку» – это всегда максимальная концентрация эмоций и красивой борьбы. Дополнительный интерес к таким соревнованиям придают и хороший призовой фонд, и обретающая все более явные очертания перспектива включения командной борьбы в программу Олимпийских игр-2020. В ходе турнира клуб «Явара-Нева» из Санкт-Петербурга, за который выступали рязанцы, победил «Шевардени» из Грузии (3:2), с таким же счетом – атлетов из клуба «КБР Нальчик», а в финале встретилися с еще одной грузинской дружиной – «Сгареджо». В первой схватке Михаилу Пуляеву уступил легионер «Сагареджо» азербайджанец Шимализада. Победный почин рязанца поддержал Денис Ярцев, одолевший олимпийского чемпиона Шавдатуашвили. Соперники счет сравняли, а в пятой схватке Матиашвили принес победу грузинской команде.

«Бронзовый» финиш

Канада. С поражения начала сборная молодежная команда России с рязанцами в составе очередной, 41-й, чемпионат мира по хоккею с шайбой. На старте соревнований она встретилась с канадцами. Хозяева одержали верх – 5:3. Во втором поединке наша дружина одержала убедительную, со счетом 9:1, победу над сборной Латвии. Затем последовали поражение от американцев (2:3), успех в матче с командой Словакии (2:0). В 1/4 финала россияне оказались сильнее Дании (4:0), в полуфинале вновь проиграли сборной США (3:4), в поединке за «бронзу» добились победы над шведами – 2:1. В составе сборной России выступали представители ХК «Рязань» – вратарь Антон Красоткин, нападающие Денис Алексеев и Данил Юртайкин.