Наш «Добрый день» вчера, сегодня, завтра

Получение достойной, востребованной профессии человеком с инвалидностью – это не утопия, а реальная мировая практика

Инклюзивному центру Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых всего несколько лет. Его созданию предшествовала многолетняя работа педагогического коллектива колледжа. Открытый областной фестиваль художественного творчества детей-инвалидов «Поверь в себя!», расширив свой первоначальный формат, вырос до межрегионального фестиваля инклюзивного творчества детей и молодежи.

В Рязанском музыкальном колледже хорошо помнят выпускников Анастасию Беляеву и Антона Белоусова. Успешно сдав выпускные экзамены в колледже, талантливые ребята поступили в вузы: Настя – в Ярославский государственный педагогический университет, Антон – в Российскую государственную специализированную академию искусств. Многократные лауреаты всероссийских и международных конкурсов, они не раз доказали самим себе и окружающим, что их жизнь в профессиональном искусстве успешна и является примером для тех, кто только решает вступить на этот путь.

Массовые мероприятия Инклюзивного центра РМК вызывают большой интерес в нашем городе. Постоянными партнерами центра стали Благотворительный фонд «Детские Домики», Рязанская школа-интернат, центр образования «Дистанционные технологии». Руководитель Инклюзивного центра, социальный психолог и педагог Оксана Заболотская проводит свою работу, руководствуясь принципом: инклюзия – это не идея, а практика.

Недавно в РМК состоялся инклюзивный благотворительный концерт «В нашей сказочной стране». Гости и участники праздника смогли почувствовать предновогоднюю атмосферу, внимание и интерес со стороны учащихся колледжа. Концерт подарил новые имена, на сцену РМК кто-то выходил впервые, а кто-то как постоянный участник. Открытием «Нашей сказочной страны» стали Вика Тугарева и Влад Ясалов. Артистичные, вдохновленные творческой атмосферой, забыв про волнение, очень достойно выступали все участники концерта.

Музыкально-общественное движение «Добрый день», начавшееся всего пару лет назад, ширится и растет. Волонтерский отряд студентов и выпускников РМК с одноименным названием с каждым новым мероприятием расширяет свои ряды. Ребята учатся на практике коммуникации со своими ровесниками, нуждающимися в их поддержке и заботе. Декабрь и апрель в РМК – это месяцы инклюзивных мероприятий, они уже стали традицией. Подготовка к ним ведется без остановки, ведь воспитание неразрывно связано с учебой. Согласно новейшему определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – это состояние человека, которому свойственно полное физическое, душевное и социальное благополучие, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». К этому можно лишь добавить, что состояние эмпатии, способности сочувствовать, сопереживать и понимать другого – это важный шаг к здоровью в самом современном его понимании.

Ирина Нестерова,

волонтер музыкально-общественного движения «Добрый день»