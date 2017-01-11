Областная общественно-политическая газета
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11 января 2017 года
№2 (5289)
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11.01.2017
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№2 (5289) |
Третья полоса
Общество
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Наш «Добрый день» вчера, сегодня, завтра

Получение достойной, востребованной профессии человеком с инвалидностью – это не утопия, а реальная мировая практика
Оксана Заболотская с участниками концерта
На снимке: Оксана Заболотская с участниками концерта

Инклюзивному центру Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых всего несколько лет. Его созданию предшествовала многолетняя работа педагогического коллектива колледжа. Открытый областной фестиваль художественного творчества детей-инвалидов «Поверь в себя!», расширив свой первоначальный формат, вырос до межрегионального фестиваля инклюзивного творчества детей и молодежи.

В Рязанском музыкальном колледже хорошо помнят выпускников Анастасию Беляеву и Антона Белоусова. Успешно сдав выпускные экзамены в колледже, талантливые ребята поступили в вузы: Настя – в Ярославский государственный педагогический университет, Антон – в Российскую государственную специализированную академию искусств. Многократные лауреаты всероссийских и международных конкурсов, они не раз доказали самим себе и окружающим, что их жизнь в профессиональном искусстве успешна и является примером для тех, кто только решает вступить на этот путь.

Массовые мероприятия Инклюзивного центра РМК вызывают большой интерес в нашем городе. Постоянными партнерами центра стали Благотворительный фонд «Детские Домики», Рязанская школа-интернат, центр образования «Дистанционные технологии». Руководитель Инклюзивного центра, социальный психолог и педагог Оксана Заболотская проводит свою работу, руководствуясь принципом: инклюзия – это не идея, а практика.

Недавно в РМК состоялся инклюзивный благотворительный концерт «В нашей сказочной стране». Гости и участники праздника смогли почувствовать предновогоднюю атмосферу, внимание и интерес со стороны учащихся колледжа. Концерт подарил новые имена, на сцену РМК кто-то выходил впервые, а кто-то как постоянный участник. Открытием «Нашей сказочной страны» стали Вика Тугарева и Влад Ясалов. Артистичные, вдохновленные творческой атмосферой, забыв про волнение, очень достойно выступали все участники концерта.

Музыкально-общественное движение «Добрый день», начавшееся всего пару лет назад, ширится и растет. Волонтерский отряд студентов и выпускников РМК с одноименным названием с каждым новым мероприятием расширяет свои ряды. Ребята учатся на практике коммуникации со своими ровесниками, нуждающимися в их поддержке и заботе. Декабрь и апрель в РМК – это месяцы инклюзивных мероприятий, они уже стали традицией. Подготовка к ним ведется без остановки, ведь воспитание неразрывно связано с учебой. Согласно новейшему определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье – это состояние человека, которому свойственно полное физическое, душевное и социальное благополучие, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». К этому можно лишь добавить, что состояние эмпатии, способности сочувствовать, сопереживать и понимать другого – это важный шаг к здоровью в самом современном его понимании.

Ирина Нестерова,
волонтер музыкально-общественного движения «Добрый день»

Статья опубликована в номере 2 (5289) от 11 января 2017 года
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Дом, мастерская, место встречи. Центр «Содружество» отметил 20-летие
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Вернуть долги природе
Год экологии станет новым этапом в решении накопившихся проблем
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Рязанским достопримечательностям – поддержку и развитие
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Ольга Трубушкина
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Незабываемые встречи
Фидель Кастро и Куба в сердцах и воспоминаниях рязанцев
Авторская колонка
Всем спасибо
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Языком графики
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№ 2 (5289) от
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Вернуть долги природе
Год экологии станет новым этапом в решении накопившихся проблем
Рязанским достопримечательностям – поддержку и развитие
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по развитию сферы туризма в регионе
Сани – летом, телегу – зимой
Рязанские аграрии готовятся к весенним полевым работам
Научный потенциал
Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
Деньги – по графику
13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
От Армении до Японии
Институт иностранных языков РГУ расширяет палитру сотрудничества
Кто займет кресло руководителя?
Минобрнауки России утвердило трех кандидатов на должность ректора Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина
Дед Мороз в гостях у ТОСов
Завершилась череда новогодних праздников в рязанских дворах
Домашняя обстановка
Благотворители создали уютную атмосферу для детей
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